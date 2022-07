SKY conferma CN24: contatti con Neto come vice Meret, sondaggio concreto

Calciomercato Napoli, Neto sta per rescindere il contratto con il Barcellona. Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, Norberto Neto avrebbe voglia di tornare in Italia e starebbe trattando anche con il Napoli. Il giocatore vorrebbe decidere il suo futuro a stretto giro e nelle prossime 48 ore potrebbero esserci novità sostanziali in tal senso.

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, conferma sul proprio profilo Twitter:

"Napoli, come vice Meret contatti per Neto ex Juve e Fiorentina: fatto un sondaggio concreto. Potrebbe essere Neto il vice Meret, il Napoli ha avviato i contatti per il ritorno in Italia dell’ex Juve e Fiorentina, ora al Barcellona. C'è però la concorrenza del Fulham, allenato da Marco Silva, che voleva Neto già al Watford.

E dunque, il Napoli ha effettuato un sondaggio concreto per Neto, uno dei primi in lista per diventare il secondo di Meret, su cui il Napoli ha deciso di puntare con forza procedendo al rinnovo del contratto sino al 30 giugno 2027".