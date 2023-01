Sky - Colpo Sassuolo: arriva Bajrami dall'Empoli per i neroverdi

Calciomercato - Si infiamma il mercato nelle ultimissime ore di questa sessione invernale. Tra i vari annuncio in queste ore, si registra anche un’operazione a sorpresa del Sassuolo.

Calciomercato, Bajrami al Sassuolo

Come infatti riferisce SkySport, i neroverdi hanno praticamente chiuso per Nedim Bajrami dell’Empoli. Il fantasista albanese si trasferirà Emilia Romagna a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro. Pronto il sostituto per i toscani: si tratta di Emanuel Vignato dal Bologna, giocatore per cui la società sta stringendo in queste ore.