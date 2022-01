Sky - Colpo Salernitana: arriva Luigi Sepe in vista del Napoli

Calciomercato - Colpo Salernitana in vista della gara col Napoli: arriva proprio un napoletano, ovvero il portiere Luigi Sepe.

Ecco quanto si legge dal sito di Gianluca di Marzio di Sky:

La Salernitana si rinforza in porta. Raggiunto infatti in questi minuti l'accordo per un prestito per Luigi Sepe, estremo difensore del Parma.

Il portiere campano era stato messo fuori lista dai crociati per via dell'abbondanza nel ruolo, e dell'inamovibilità di Gigi Buffon. Ora la Salernitana lo acquisterà in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza.