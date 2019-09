SKY - Colpo Roma, molto vicino l'acquisto di Mkhitaryan: formula del trasferimento e dettagli

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky, ha parlato nel corso del post partita delle gare di Serie A a Sky Calcio Show, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La notizia è davvero importante: la Roma è molto vicino a Mkhitaryan, in prestito con diritto di riscatto dall'Arsenal. La Roma sta tentando il colpo in questi minuti, c'è grande prudenza per un colpo importante. Ma da quanto ci risulta è molto vicino alla Roma. Petrachi stava lavorando in gran segreto a questa ciliegina sulla torta. Aspettiamo domani mattina per la chiusura di questo grande colpo".