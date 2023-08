Sky - Colpo Genoa, è fatta per Malinovskyi: domani le visite mediche

Calciomercato - Colpo Genoa: è praticamente fatta per Ruslan Malinovskyi, ex Atalanta. Ecco quanto riporta Gianluca Di Marzio: 

Dopo contatti continui, anche in giornata, con il Marsiglia, il club rossobl√Ļ ha trovato l'accordo per Ruslan Malinovskyi. La formula √® quella del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. L'ok per il trasferimento in rossobl√Ļ √® arrivato nella serata di gioved√¨ 17 agosto e se tutti i dettagli burocratici veranno sistemati in serata potrebbe fare le visite mediche gi√† domani, venerd√¨ 18 agosto.