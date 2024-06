Sky - Chiesa vuole aspettare la fine degli Europei per il futuro

La Roma vuole rinforzarsi sulle fasce in questa sessione di calciomercato e regalare un nuovo esterno offensivo a Daniele De Rossi. Come già raccontato, il club giallorosso è sulle tracce di Federico Chiesa e questa settimana incontrerà l'agente del classe '97. L'esterno della Juve non è però l'unico giocatore sulla lista della Roma.

Nel corso di questa settimana l'agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, incontrerà la Roma. Il classe '97 e il suo entourage vorrebbero però aspettare la fine degli Europei prima di decidere il futuro.