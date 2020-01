Sky - Cavani all'Atletico Madrid, affare già definito per l'estate ma i colchoneros provano ad anticipare l'operazione: il punto sulla situazione

Ultime notizie calcio mercato - Può essere un inverno movimentato per Edinson Cavani. Il bomber uruguaiano, infatti, è già promesso sposo dell'Atletico Madrid per l'estate, con un contratto biennale solo da firmare dal primo febbraio in poi. Adesso, però, i colchoneros stanno rendendo più fitti i contatti con il PSG per cercare di portarlo alla corte di Simeone già a gennaio. Si tratta, però, di una trattativa tutt'altro che facile da anticipare di sei mesi. Da una parte, infatti, i parigini devono trovare un sostituto all'altezza prima di lasciar partire l'ex Napoli, mentre dall'altra parte l'Atletico dovrebbe prima vendere per un discorso legato al tetto salariale imposto dalla Liga e per liberare uno spazio in rosa: il nome che può partire è Lemar che ha proposte in Premier. Ad oggi, dunque, a meno di clamorose e non attese novità, questo matrimonio diventerà realtà solo la prossima estate.

Edinson Cavani Atletico Madrid PSG