Sky - Cavani al Benfica, i problemi economici bloccano la trattativa: il Matador scettico su un aspetto

Ultime calciomercato. Edinson Cavani al Benfica è un'operazione che sta assumendo i connotati di un "giallo": prima sembrava tutto fatto, poi la retromarcia ed ero una fase di stallo. Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale:

Cavani ha iniziato a prendere tempo: per lui è pronto un ricco contratto triennale da 10 milioni, che il Benfica sarebbe intenzionato a spalmare nel corso dei prossimi sei anni. Una modalità di pagamento che non convince il Matador. Più che affare saltato, si è entrati in una fase di stallo che potrà ancora avere esito positivo. Nodo economico da risolvere, situazione in evoluzione: il Benfica continua ad aspettare il recordman (200 gol in 301 presenze dal 2013) del Psg.