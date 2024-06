Sky - Caso Di Lorenzo, Napoli inflessibile: resta malessere nel giocatore, le ultime

Calciomercato Napoli, arrivano nuovi aggionramenti sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo questa volta da SkySport con Gianluca Di Marzio in diretta.

“Non è tutto a posto, è stata una giornata di calma apparente dopo le ultime burrascose settimane e il confronto di ieri. Il Napoli è inflessibile, Di Lorenzo non è sul mercato e per Conte è fondamentale. Dall’altra parte c’è un malessere del giocatore per varie situazioni e serviranno ancora dei rapporti diplomatici affinché possa non solo rimanere ma anche in maniera serena. Va ricucito il rapporto", riferisce il collega esperto di mercato.