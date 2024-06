Sky - Caso Di Lorenzo, azzurri a lavoro per la schiarita definitiva: novità nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli. Si è tenuto quest'oggi il summit tra la dirigenza SSC Napoli, il presidente De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi (che rappresenta Di Lorenzo, Gaetano, Mario Rui, Politano e Folorunsho). 

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport riportando alcuni aggiornamenti sulle trattative del Napoli:

Napoli che ha trovato l’accordo per il rinnovo di 5 anni per Folorunsho. Si è dialogato con il suo agente Giuffredi, che è anche quello di Giovanni Di Lorenzo, per chiarire il caso relativo al captano del Napoli e provare nei prossimi giorni ad arrivare alla schiarita definitiva.