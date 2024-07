Calciomercato Napoli- “Aumenta l'interesse concreto del Como per Nicolò Cambiaghi. Il calciatore di proprietà dell'Atalanta piace a diverse squadra in Serie A ma, al momento, il club neopromosso ha offerto la cifra più alta per potersi assicurarsi il calciatore, uscendo così allo scoperto”, lo rivela Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Il giocatore nell’ultima stagione all’Empoli è monitorato dal club azzurro come possibile sostituto di Jesper Lindstrom.