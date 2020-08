Sky - Callejon verso il Villarreal, è in trattativa con gli spagnoli dopo l'addio al Napoli

Calciomercato Napoli - José Callejon, ormai ex attaccante del Napoli, è in trattativa con il Villarreal per un trasferimento a costo zero. Come riportato da Sky Sport, Callejon sarebbe molto vicino a scegliere il Villarreal come sua nuova squadra. L’esterno è molto vicino al club spagnolo, al momento la destinazione preferita e in pole per ingaggiarlo come parametro zero. Callejon ritroverebbe Raul Albiol, ex difensore azzurro trasferitosi lo scorso anno.

Questo il focus del sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio: