Sky - Callejon, per il momento la permanenza è una suggestione: le ultime

Ultime notizie mercato Napoli - Resta ancora tutto da scrivere il futuro di José Maria Callejon. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, sebbene sia a dir poco probabile il suo addio al Napoli, non è ancora da escludere del tutto una sua permanenza e, quindi, un rinnovo di contratto. Se infatti le sue prestazioni dovessero continuare sui livelli raggiunti negli ultimi tempi, magari una riflessione la società potrebbe farla sul far rimanere lo spagnolo. Per momento però è solo una suggestione.

