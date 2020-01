SKY - Calciomercato Napoli, sorpasso Inter per Kumbulla: una mossa con l'Hellas è stata decisiva

Calciomercato Napoli - Piace e non poco per giugno il difensore Marash Kumbulla che s'è messo in luce, al pari di Rrahmani, in forza all'Hellas Verona. Ha sorpreso certamente l'inizio stagione dei veronesi e per questo motivo in molti guardano in casa Hellas per il prossimo mercato, alla ricerca dei migliori talenti sbocciati sotto la guida tecnica di Ivan Juric.

Calciomercato Napoli, l'Inter sorpassa il Napoli per Kumbulla: la mossa

Fra questi c'è proprio Kumbulla, che piace al Napoli. Ma non solo, perchè secondo Sky Sport infatti anche l'Inter ha mostrato interesse per il ragazzo. E hanno spinto con decisione in queste ore per il difensore del Verona. Non solo il Napoli sull'albanese quindi, con l'Inter che ha mosso forse la pedina decisiva per fare scacco matto al Napoli: i nerazzurri adesso sono in vantaggio e l'Hellas Verona vuole lasciare loro una corsia preferenziale per il prossimo mercato di giugno, la mossa decisiva infatti è stata quella di far trasferire fin da subiro Federico Dimarco alla corte di Juric. Così hanno prenotato Kumbulla per l'estate. Il classe 2000 ha convinto, piace perché è giovane, ha dimostrato grande personalità alla prima esperienza in Serie A e gioca già in una difesa a tre come quella di Antonio Conte.