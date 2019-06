Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La trattativa tra Dzeko e l’Inter e molto avviata ed arriverà a prescindere da come finirà la vicenda Icardi. Se l’argentino dovesse andar via, allora in tal caso arriverebbe un altro centravanti ed il primo nome per Conte è quello di Lukaku”.