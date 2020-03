SKY - Cagliari, Maran ad un passo dall'esonero, si valutano Stramaccioni e Canzi

Ultimissime calcio - Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Cagliari starebbe seriamente valutando l'esonero di Rolando Maran. I sardi, dopo un incredibile avvio di campionato che li ha portati in piena zona Europa, hanno avuto un pauroso crollo scaturito nella sconfitta casalinga di ieri sera per 4-3 contro la Roma che ha portato anche alla contestazione dei tifosi. Il presidente Giulini, alla luce degli ultimi accadimenti, starebbe valutando la sostituzione dell'allenatore. Tra i papabili per l'approdo sulla panchina rossoblù ci sarebbero Stramaccioni e Canzi.