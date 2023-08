SKY - Cagliari, è fatta per Petagna. Domani le visite mediche

Notizie Calcio Napoli - Andrea Petagna lascia il Monza dopo una sola stagione. L'ex attaccante di Spal, Atalanta e Napoli è pronto ad iniziare la sua nuova avventura al Cagliari, lo riporta il collega di Sky Gianluca Di Marzio tramite il suo sito ufficiale:

"Il Cagliari ha chiuso per Andrea Petagna: l'attaccante arriverà dal Monza in prestito con diritto di riscatto. L'ex Napoli è atteso nella giornata di mercoledì 30 agosto a Roma per le visite mediche e poi si procederà con la firma del contratto".