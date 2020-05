Rinnovo Mertens-Napoli, Sky annuncia: c'è l'accordo per il prolungamento fino al 2022

Ultime calciomercato Napoli. Dries Mertens e la SSC Napoli, il rinnovo torna ad essere sempre più vicino. Il lungo tira e molla starebbe per concludersi, come annunciato anche da Gianluca Di Marzio su Twitter. Il belga e la società azzurra hanno trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2022:

Rinnovo Mertens-Napoli fino al 2022, le ultime

Di seguito l'annuncio di Gianluca Di Marzio sull'accordo raggiunto da Dries Mertens e la SSC Napoli su rinnovo: