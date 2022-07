Sky - Bologna, obiettivo Ounas per l'attacco: la situazione

Calciomercato Napoli - Bologna su Ounas: lo riferisce SkySport. Secondo quanto giunge in particolare da Gianluca Di Marzio, l'attaccante algerino è uno dei principali obiettivi del club rossoblu:

Ounas potrebbe essere collocato da Mihajlovic come seconda punta in un 3-5-2, o come trequartista in una linea a tre sotto alla punta. Nella scorsa stagione, l'algerino ha totalizzato complessivamente 21 presenze con la maglia del Napoli, segnando anche due gol, entrambi in Europa League, contro Legia Varsavia e Leicester, nei gironi. La sua stagione è stata segnata anche da una serie di infortuni, soprattutto dei problemi alla coscia che si è trascinato per mesi.

Ma ora Ounas è pronto a ripartire, e chissà che non possa farlo da una piazza come Bologna, che storicamente ha rilanciato le carriere di diversi attaccanti. Quel che è certo è che la direzione sportiva, targata Sartori-Di Vaio, ha individuato in lui il profilo giusto da regalare a Mihajlovic: per ora si parla solo di un'idea, ma chissà che possa diventare qualcosa di più concreto nei prossimi giorni.