Ultime calcio Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di di Sky Sport, parla di Boga e della possibilità di vederlo al Napoli:

Boga

In giornata si è svolto un vertice di mercato tra il presidente De Laurentiis e Gattuso a Capri e si è parlato proprio dei possibili rinforzi: "Boga resta il grande obiettivo ma non è escluso che a Napoli ne possano arrivare due: infatti restano sempre nel mirino Under della Roma e Brekalo del Wolfsburg".