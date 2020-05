Sky - Boga, il Chelsea rinuncia al diritto di recompra! Il Napoli interessato al talento del Sassuolo

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli continua a seguire con particolare interesse la situazione relativa al futuro di Jeremie Boga ed a tal proposito arrivano delle novità non di poco conto. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, sul proprio profilo Twitter, il Chelsea ha deciso di non esercitare il diritto di "recompra" per il talentuoso esterno. Il Napoli resta vigile sul ragazzo e questa notizia certamente rappresenta una buona opportunità per la squadra guidata da Giuntoli, che in tal modo vede defilarsi uno dei concorrenti più pericolosi nella corsa al calciatore del Sassuolo.

