SKY - Bereszynski-Zanoli, l'affare si sblocca! Contini si è convinto, resta un ultimissimo step

Calciomercato - Si sbocca definitivamente la tripla trattativa sull’asse Napoli-Sampdoria. Lo annuncia SkySport.

Calciomercato Napoli, si chiude il triplo affare con la Samp

Secondo quanto si apprende, alla fine Nikita Contini, portiere azzurro in prestito proprio al club blucerchiato, si è convinto per un ritorno in terra partenopea dove sarà il terzo portiere. Per il resto quindi Bartosz Bereszynski approderà in azzurro, mentre Alessandro Zanoli farà il percorso inverso.

"A questo proposito, prima del trasferimento in blucerchiato, il club azzurro intende prima rinnovare il contratto di Zanoli. Manca l'ultimo "ok" di Aurelio De Laurentiis, dopodiché l'operazione potrà concludersi, ma ormai siamo ai titoli di coda in questa trattativa", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio. Ma è una formalità: la trattativa è conclusa e verrà ufficializzata a strettissimo giro.