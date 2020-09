Sky - Base di intesa tra Napoli e Roma per Milik: prestito con obbligo di riscatto, affare da 25 milioni! Il polacco però non ha ancora accettato

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Roma e Napoli hanno trovato una base di intesa: 3 milioni di prestito più 15 milioni di riscatto obbligatorio e 7 milioni di bonus. 25 milioni totali. Al momento, però, il polacco non ha ancora accettato i bianconeri. Milik al momento non è entrato nell'ordine di idee di accettare la Roma. Se dovesse decidersi a trasferirsi nella Capitale, allora i giallorossi libereranno Dzeko che andrà alla Juventus. Offerta per l'ingaggio superiore a 4.5 milioni a stagione. Tra i club mancano solo dei dettagli, vale a dire una percentuale sulla futura rivendita e l'intesa relativa alle modalità di pagamento".