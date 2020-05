Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky, il futuro di Allan è sempre più lontano dal Napoli. Il feeling tra il calciatore ed il club si è spezzato dopo il mancato passaggio al Psg. Il malessere dell'ex Udinese è aumentato dopo il mancato adeguamento economico da parte di De Laurentiis. Per questo motivo, lo stesso presidente ha preso atto della poca volontà di restare in azzurro da parte di Allan e quindi non si opporrà alle offerte.