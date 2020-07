Calciomercato Napoli - A Sky Calcio Show - L’Originale, su Sky Sport, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Allan è in uscita dal Napoli, Koulibaly lo sarebbe nel caso arrivasse un’offerta altissima che il Napoli valuterebbe. Fabian rimarrà come Zielinski, in difesa è stato prenotato Gabriel Magalhaes del Lille. Arkadiusz Milik anche andrà via”