Calciomercato Napoli - NovitĂ di mercato per il Napoli, come raccontato da Sky Sport.

Affare Samardzic, oggi l’incontro col padre

Oggi ci sarà il confronto tra il Napoli ed il papà di Lazar Samardzic per provare a concludere l’accordo, e soltanto dopo il club azzurro chiuderà con l’Udinese. Il Napoli è molto attivo sul mercato dei centrocampisti, piace Koné del Gladbach ma la Juventus è avanti per prenotarlo già in vista del prossimo giugno: dal calciatore trapela un certo gradimento verso l’interesse del Napoli.