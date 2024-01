Sky - Affare Dragusin, altre 48 ore per capire se si può chiudere! Retroscena su Samardzic e la volontà di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Ultime notizie di mercato in casa Napoli, secondo i colleghi di Sky Sport.

Per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Udinese per il centrocampista, il punto di Francesco Modugno da Castel Volturno:

“C’è una trattativa che va avanti in maniera decisa, ma che stanno facendo i due presidenti Pozzo e De Laurentiis: il loro rapporto va avanti da anni, ci sono stati tanti affari tra i due e non sembrano esserci grandi problemi per una intesa. C’è volontà forte di De Laurentiis, a prescindere da commissioni e diritti di immagine, Samardzic è il colpo che vuole regalarsi e che vuole regalare a Mazzarri e ai tifosi: è pronto ad uno sforzo importante per lui e per Dragusin, che ha una valutazione molto alta.

Dragusin è il difensore che Mazzarri preferirebbe e aiuterebbe molto sulle palle inattive, è alto e rapido ed il Napoli è pronto a fare un investimento importante attorno ai 20 milioni di euro, con Zanoli in prestito e Ostigard a titolo definitivo. C’è la necessità di aspettare ancora un paio di giorni per capire se ci siano le possibilità di concretizzare l’affare.

Servirà anche un altro Anguissa, Mazzocchi è la soluzione importante per entrambe le fasce, in vista del Torino bisogna capire le condizioni di più di un giocatore: Gollini e Rrahmani sì, uno tra Ostigard e Juan Jesus, Mazzarri avrebbe dato una chance a Gaetano ma non è ancora ok. In attacco Politano ha la tentazione del calcio arabo ed un discorso avviato per il rinnovo contrattuale, al suo fianco Kvaratskhelia ed uno tra Simeone e Raspadori da decidere in rifinitura”