Sky - ADL pronto a fare un'eccezione per Callejon e Mertens, c'è l'Inter sul belga. Amrabat obiettivo per giugno

Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport per parlare del calciomercato in casa Napoli. Ecco le sue parole.

"Difficile che Mertens e Callejon vadano via a gennaio, nonostante la chiacchierata di oggi non sia stata del tutto efficace nella testa dei calciatori. De Laurentiis ha scelto di parlare a tu per tu con il belga per cercare di capire la situazione. Sono due giocatori a scadenza e il Napoli ha derogato la propria regola di non rinnovare di oltre un anno per i calciatori Over30. Su Mertens c’è movimento anche in Italia, con l’Inter intenzionato a prenderlo a zero. Oggi l’incontro è stato positivo ma non si è giunti ad una conclusione del tutto positiva".

"Amrabat? Il Napoli è interessato ad Amrabat ma per giugno perché non potrebbe giocare dato che ha disputato già partite con due squadre diverse. Non c'è solo il Napoli sul centrocampista del Verona. Gli azzurri vorrebbero chiudere la trattativa adesso per evitare aste".