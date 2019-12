Sky - Accostato anche al Napoli, Ricardo Rodriguez finisce nel mirino del Watford

Uno dei profili acquistati al Napoli di recente è certamente quello di Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Milan in uscita dal club rossonero. E' un pupillo di Gennaro Gattuso ma gli azzurri sarebbero disposti ad intavolare la trattativa sulla base di un prestito, mentre la società milanese ha bisogno di cederlo a titolo definitivo per monetizzare dalla sua cessione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Watford, compagine ultima in classifica nella Premier League inglese, ha avviato però i contatti per il terzino classe 1992