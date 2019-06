Sky - Accostato al Napoli, Sensi pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Inter: i dettagli

Dopo l'accordo trovato nella serata di giovedì fra Sassuolo e Inter, Stefano Sensi è pronto a diventare un giocatore nerazzurro. Sono state programmate anche le visite mediche, che si svolgeranno nei primi giorni della prossima settimana. Per il giocatore contratto quinquennale con ingaggio di 1,8 milioni a stagione. Affare in prestito per 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Nell'affare che porterà Sensi all'Inter sono state inserite anche due contropartite tecniche: al Sassuolo andrà in prestito Andrew Gravillon, difensore centrale classe '98 nell'ultima stagione in prestito al Pescara in Serie B, mentre a titolo definitivo sarà neroverde Marco Sala, terzino classe '99 che ha disputato la scorsa stagione all'Arezzo in Serie C.