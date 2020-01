Alla fine Ricardo Rodriguez ha fatto la sua scelta: andrà in Turchia. Accordo trovato con il Fenerbahce e trattativa chiusa proprio in queste ore. Il terzino svizzero tra il PSV e il club turco alla fine ha optato per il secondo vista l'offerta d'ingaggio più alta. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro.