Sky - Accordo tra Napoli e fratello-agente di Boga, incontro in gran segreto nel ritiro di Parma! Il Sassuolo spara alto

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Sky Calcio Show - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Boga è la prima scelta per il Napoli sia come alternativa a >Insigne che per farlo giocare a destra. Il fratello, che è anche il suo agente, ha un accordo con il Napoli ed ha raggiunto la dirigenza azzurra nel ritiro del Parma in gran segreto. Successivamente ha detto al Sassuolo di voler andare ma gli emiliani al momento chiede 40 milioni di euro ritenuti eccessivi dal Napoli. Dovranno ora cercare un accordo i due club, con i partenopei che però potranno far leva sul fatto che c'è già l'accordo con il ragazzo".