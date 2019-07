Sky - Accordo tra Inter e Fiorentina per Nainggolan, ora l'ultima parola spetta al giocatore

Non è stato certamente un anno facile l'ultimo per Radja Nainggolan, che all'Inter non ha mai dato l'impressione di essersi ambientato. Adesso, però, a quanto pare per il belga potrebbero aprirsi le porte di una nuova esperienza. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i nerazzurri e la Fiorentina avrebbero trovato un accordo sulla base del prestito. Concordate anche le modalità di pagamento dell'ingaggio. Nelle prossime ore il giocatore si confronterà con il suo agente e deciderà cosa fare. Manca, di fatto, solo il suo via libera per concludere questo affare.