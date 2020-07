Sky - Accordo di massima Milik-Juventus, i bianconeri vogliono impostare la trattativa col Napoli sulla base di uno scambio secco

Ultimissime calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di "Sky Calcio Show - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Milik ha un accordo di massima con la Juventus ed ha un solo anno di contratto con il Napoli, non rinnoverà. I bianconeri, forti di questa situazione, non vogliono sborsare cash ma vogliono definire l'operazione inserendo solo una contropartita. Il nome che piace al Napoli è quello di Federico Bernardeschi ma bisogna valutare se il calciatore è disposto a trasferirsi in azzurro ed altri aspetti di questa natura".