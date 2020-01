Sky - Accordo Amrabat-Fiorentina, si prova a chiudere con l'Hellas verona. Si complica Tonelli alla Samp

Calciomercato Napoli - Sofyan Amrabat. Il Napoli prova a chiudere per giugno in queste ore di mercato. La pista potrebbe complicarsi, manca l'intesa con il calciatore, intanto si inserisce la Fiorentina. Arrivano aggiornamenti importanti da parte di Sky Sport riguardo il mercato del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto l'accordo economico con l'Hellas Verona per acquistare in vista della prossima stagione il centrocampista.

Amrabat

Calcio Napoli mercato, le ultime su Amrabat e Tonelli

Ecco quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato:

"Amrabat ha l'accordo con la Fiorentina, ora i viola cercano l'intesa con l'Hellas Verona. Intesa che già c'era con il Napoli tra i club, manca invece quella con il calciatore. Napoli e Amrabat sono lontani.

Per Tonelli si complica l'affare. Se il difensore non dovesse arrivare alla Sampdoria, il club blucerchiato punterà su Masiello dell'Atalanta".