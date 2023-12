ULTIM'ORA - Sky Uk: Simeone vuole lasciare Napoli, ha chiesto la cessione! Lo vuole mezza Europa, tutti i club

Calciomercato Napoli, clamorosa ultim'ora di Sky Sport UK. Secondo l'autorevole emittente Giovanni Simeone vuole lasciare la SSC Napoli nella finestra di gennaio.

Mercato Napoli, Simeone chiede la cessione

Secondo Sky UK l'agente del centravanti argentino nel corso del prossimo incontro con la dirigenza azzurra previsto nei prossimi giorni chiederà di essere ceduto. Sulle sue tracce ci sono West Ham, Newcastle, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Siviglia, Villareal, Betis.

Alla vigilia della partita Napoli Monza di Serie A ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri proprio sul ballottaggio in attacco vista l'assenza per squalifica e partecipazione alla coppa d'Africa di Victor Osimhen