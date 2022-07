Simeone al Napoli, Il Mattino: è il vice Osimhen! Benedizione del Cholo, ecco quando sarà ufficiale

Calciomercato Napoli, le ultimissime. Blitz per il Cholito Simeone. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino la trattiva col Verona è in dirittura d'arrivo, sarà l'attaccante argentino il vice Osimhen.

Il Mattino svela le ultimissime sull'affare sbilanciandosi sul buon esito della trattativa:

L'operazione va formalizzata quando Petagna andrà al Monza: Simeone. Affare in dirittura d’arrivo, con Giovanni che ha già l’accordo con il ds Giuntoli, con la benedizione di papà Diego, il tecnico dell’Atletico Madrid, che aveva Maradona come idolo assoluto. Simeone vice Osimhen, dunque, ma è chiaro che, come raccontato, il tesoretto da 51 milioni legati all’addio di Koulibaly (più i 12-15 della cessione di Petagna) saranno investiti in quattro differenti operazioni. Dunque: il difensore centrale, Simeone. E Broja? Era il pupillo di De Laurentiis ma il Chelsea - altroschiaffo alla serie A - preferisce girarlo in prestito alWest Ham. Il Napoli, peraltro, non ha accettato la soluzione del prestito oneroso per un anno. Non avrebbe avuto senso. Ma i Blues non hanno fatto sconti e non hanno concesso l’opzione di riscatto. Dunque, la virata, secca su Simeone