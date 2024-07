Simeone-Lazio, Sportitalia: è stato proposto, biancocelesti freddi per un semplice motivo

"Avanti tutti per Giovanni Simeone alla Lazio? Non è proprio così. Ci spieghiamo: l’attaccante argentino è in uscita da Napoli e si individuerà una soluzione che possa accontentare tutti. Ma la Lazio sull’argomento è molto fredda per un motivo semplice: l’idea è quella di responsabilizzare Castellanos nel ruolo di centravanti, a maggior ragione dopo la conclusione del ciclo Immobile. All’occorrenza sarà anche Noslin ad agire da centravanti, la Lazio continua a cercare un esterno offensivo". Lo riferisce l'esperto mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà , attraverso il proprio portale.