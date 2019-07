Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "James? Parliamo sempre di opzioni e bisogni della squadra e il club lavora di conseguenza. Parlare di un calciatore specifico non è giusto perché non è qui. Parliamo di quelli che ci competono. Ancelotti ha parlato? Io lo rispetto, lo conosce bene perché lo aveva ai suoi ordini. Ha scelto di commentare ma io parlo di quelli che sono qui"