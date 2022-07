Simeone e Barak al Napoli, da Verona: "Cholito via solo a titolo definitivo! Barak si sblocca solo in un caso"

Calciomercato Napoli: "Non meno di 30 milioni per Simeone e Barak", è quanto annuncia oggi l'edizione veronese del Corriere della Sera. Da Verona non hanno dubbi: Hellas e Napoli stanno conducendo una doppia trattativa che potrebbe portare in maglia azzurra sia l'attaccante Giovanni Simeone, sia il centrocampista Antonin Barak. Il Napoli nei mesi scorsi aveva già formulato un'offerta di 25 milioni di euro per entrambi i giocatori.

Napoli su Simeone e Barak

Tuttavia, 25 milioni non bastano. Secondo il Corriere della Sera edizione Verona, il club scaligero non è disposto ad accettare meno di 30 milioni di euro per vendere Simeone e Barak al Napoli. Dunque la distanza c'è, ma nei prossimi giorni Napoli e Verona continueranno a confrontarsi: lo scatto decisivo è previsto nel momento in cui il Napoli chiuderà la cessione di Petagna al Monza e punterà forte su Simeone.

Giovanni Simeone

Per Giovanni Simeone al Napoli serve chiarire la formula del trasferimento. Il Verona non gradisce il prestito con obbligo di riscatto e spera di venderlo a titolo definitivo per 16-17 milioni di euro.

Antonin Barak

E almeno altri 14 milioni di euro serviranno per Antonin Barak al Napoli. Il suo arrivo è legato all'addio di Zielinski, ma ormai i tempi sono stretti e l'avvio di stagione si avvicina. Per ora Simeone e Barak si allenano regolarmente a Peschiera del Garda.