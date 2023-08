Calciomercato SSC Napoli - Si era fatto nei giorni scorsi il nome del difensore del Lipsia, Mohamed Simakan, come rinforzo per gli ultimi giorni di mercato degli azzurri. Il motivo? Ostigard utilizzato come vice Lobotka da Rudi Garcia. Ma cresce la fiducia in Natan, lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

