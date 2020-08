Calciomercato Napoli - Massimo Oscar Ugolini, ex preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Auguro allo Shakhtar di arrivare fino in fondo all'Europa League. Matvijenko è un ragazzo molto completo e pulito, è un calciatore importante ma poco aggressivo. Mykolenko è ancora più forte".