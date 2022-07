Sfuma Svanberg-Napoli, l'ha preso il Wolfsburg! CorrSport: operazione chiusa ieri a Pinzolo, le cifre

Calcio mercato Napoli, salta un possibile obiettivo: Mattias Svanberg giocherà il prossimo anno in Bundesliga. Il giocatore era valutato dallo scouting azzurro come opzione in caso di partenza di Fabian Ruiz o Diego Demme a centrocampo. Il suo futuro non sarà al Napoli calcio.

Svanberg-Wolfsburg, trovato l'accordo

A confermare l'imminente trasferimento del giovane jolly in Bundesliga è l'edizione odierna del Corriere dello Sport