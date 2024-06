Sfuma Chiesa per il Napoli? La Juventus potrebbe scambiarlo in Inghilterra, i dettagli

In Inghilterra, dalle parti di Manchester, la Juventus dell'ex direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli va a caccia di ali per il 4-2-3-1 di Thiago Motta. E nel mucchio ci finisce anche Federico Chiesa, attaccante accostato al Napoli.

Sfuma Chiesa per il Napoli?

Giuntoli si è mosso in tempi non sospetti tanto per Mason Greenwood quanto per Jadon Sancho: