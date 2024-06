Sfida Inter-Napoli per Leoni, azzurri pronti a spendere 5mln e lasciarlo alla Samp fino al 2026

Calciomercato SSC Napoli - In casa Inter è stata lanciata la sfida al Napoli per Giovanni Leoni, 17enne difensore centrale messosi in luce con Pirlo da marzo in poi nella Sampdoria. Ne parla Tuttosport.

Sfida Inter-Napoli per Leoni

Come racconta il quotidiano, ieri l’Inter ha avuto un nuovo summit in sede con Accardi, ds della Sampdoria: