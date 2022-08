SerieANews - La Juve in pressing su Mertens: Dries preferisce lasciare l'Italia

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Dries Mertens? Probabilmente lontano dall'Italia, ma intanto la Juventus ci prova. I bianconeri infatti sono su Raspadori ma anche sul belga, cercando pedine per completare il reparto offensivo dei bianconeri.

Non ha il fisico di un lustro fa, ma Mertens i gol li sa ancora fare, e la Juventus ci sta provando seriamente, come raccontato da SerieANews:

"La Vecchia Signora, alla ricerca di un vice-Vlahovic, sta cercando infatti di sedurre l’ormai ex azzurro. I contatti vanno avanti ormai da qualche giorno. Sul tavolo ci sarebbe una proposta importante tecnicamente ed economicamente, ma Mertens, finora, non ha aperto. L’attaccante preferisce lasciare l’Italia, e rimetterci piede soltanto per far visita a una città che ormai sente sua e alla quale non vuole dare un dispiacere. La Juventus non è nei suoi pensieri, ma il pressing bianconero è una realtà e il tempo è ormai un fattore. Siamo ormai ad agosto inoltrato, e Mertens è ancora senza squadra. Qual è il suo asso nella manica?".