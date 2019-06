Seri-Napoli, Giuntoli ha incontrato l'agente: riscontri positivi, la situazione [ESCLUSIVA]

Jean Michael Seri, centrocampista classe 1991 del Fulham, torna di moda per il calciomercato del Napoli. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, nei giorni scorsi c'è stato un incontro tra l'agente del centrocampista e Cristiano Giuntoli. Il faccia a faccia tra i due sarebbe stato molto positivo. C'è il gradimento degli azzurri ed anche del centrocampista. Ora bisogna però parlare con il Fulham che detiene il cartellino. Seri, già un anno fa, è stato trattato da Aurelio De Laurentiis quando era in forza ai francesi del Nizza che poi l'hanno venduto agli inglesi per 30 milioni di euro.