Sepe, l'agente: "Cinque big italiane su di lui, il Torino può essere la piazza giusta. Non farà mai il vice Ospina"

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente tra i tanti di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui ed Elseid Hysaj a Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sepe è una delle mie più grandi soddisfazioni. Sarà uno dei portieri più gettonati in questo mercato. E’ stato richiesto già da 5 squadre molto importanti, vedremo cosa accadrà. Ancora sento qualcuno che parla di Sepe come vice Ospina, allora non si è visto cosa ha fatto Gigi in questi ultimi anni. C’è il Torino, è una delle squadre più importanti d’Italia. Ci sono anche altre squadre che vorrebbero Gigi e hanno obiettivi migliori del Torino, ma magari non sono le scelte giuste".