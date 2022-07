«Senza sostituto, non parti», intreccio di mercato De Ligt-Koulibaly: il retroscena

La Juventus va oltre le ricche offerte per Matthijs de Ligt e chiede al difensore olandese di avere pazienza: «Se non abbiamo in mano un sostituto, non parti». La mossa juventina è chiaramente una cautela per garantirsi l’intesa con Kalidou Koulibaly prima di lasciar partire il proprio gioiello. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Ligt-Koulibaly, retroscena su Juventus e Napoli

Gli osservatori registrano l’interesse di Chelsea e Bayern per il senegalese del Napoli in alternativa al giovane centrale di Allegri:

"Alla Continassa non vogliono correre il rischio di restare a mani vuote, concentrandosi solo sull’asta tra Chelsea e Bayern per De Ligt. A Torino sanno molto bene che il giocatore ha deciso di provare nuove esperienze. Collegata a questa considerazione, c’è la bagarre che si sta creando per Koulibaly. È vero che l’incontro con Fali Ramadani lascia aperte le porte a tutte le opzioni, ma è altrettanto evidente che i concorrenti stranieri sono di primissimo piano e (quindi) molto pericolosi"

