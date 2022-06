Sentite l'ex Napoli Dzemaili: "Gnonto l'avevo segnalato in Italia, nessuno m'ha ascoltato!"

Blerim Dzemaili, ex Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna attualmente allo Zurigo, alla Gazzetta parla dell'attaccante della Nazionale Italiana Wilfried Gnonto.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

«Gli consiglio di restare nello Zurigo o di andare in una squadra che lo faccia giocare. Poi, tra un anno, se smetto e divento dirigente, lo prendo io…»

Qual è il suo ruolo?

Piccolo ma potente…

«Ha una forza pazzesca, non gli levi mai la palla perché fisicamente regge sempre il confronto. Visto che con l’Italia ho ottimi rapporti, l’ho subito segnalato a qualche club: però non mi hanno ascoltato».

E ora?

«Un altro anno allo Zurigo o una stagione in un club che però lo faccia giocare e crescere. Temo che l’Italia non sia per lui al momento, visto che ha soltanto 18 anni...».